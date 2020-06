Ladrão de drogaria é preso após 'ostentar' dinheiro em comércio no AM

A polícia recuperou R$ 42 mil | Foto: Divulgação

Manicoré (AM) - Quatro pessoas, entre elas três irmãos, foram presos na quinta-feira (11), no município de Manicoré (localizado a 332.08 km de Manaus). Os homens são suspeitos de roubar quase R$ 50 mil de uma drogaria no município.

Segundo a polícia, o grupo entrou no estabelecimento durante a madrugada e furtou um malote com R$ 48.900. Horas após o crime, um dos suspeitos foi para uma área de comércio onde começou a ostentar mostrando parte da quantia.

Populares desconfiaram, pois já tinham conhecimento do roubo, e acionaram a polícia e o homem foi preso. Durante os procedimentos, ele entregou os irmãos e levou a polícia ao à casa deles.

No local, a policiais militares encontraram mais de R$ 42 mil escondidos debaixo de um guarda-roupa. O trio foi preso e encaminhado a delegacia da cidade. O quarto participante também foi identificado e capturado logo depois.

Leia mais:

Homem tenta matar sogra, esposa e cunhada na Zona Leste de Manaus

Professor é brutalmente assassinado em Coari, no AM