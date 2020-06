Falso policial civil ameaça PRF e é preso em rodovia de Manaus

Manaus - Um homem foi preso na noite da última quinta-feira (11) na BR 174 minutos após ter agredido sua companheira. Conforme a assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe realizava patrulhamento, por volta das 20h, quando percebeu um veículo estacionado às margens da rodovia no KM 908 da BR 174, em Manaus.

Os policiais avistaram um homem no interior do veículo, que demonstrava estar sob a influência de bebida alcoólica, o que foi comprovado posteriormente pela realização do teste do etilômetro, e com comportamento muito agressivo.

O homem visivelmente alterado informou à equipe que sua companheira havia ido embora e o deixado na rodovia. Ao ser questionado sobre seus documentos, o homem se apresentou como policial civil, fato este que foi verificado e não se confirmou, e passou a ameaçar a equipe de forma agressiva.

Os policiais, então, após perceberem vestígios de sangue na roupa do condutor, decidiram realizar buscas nas imediações com objetivo de localizar a suposta companheira. Na ocasião, foi encontrado um chinelo feminino, uma bolsa e um cordão do próprio autor enquanto realizavam as buscas.

Ainda conforma a assessoria da PRF, nesse momento, uma mulher visivelmente abalada e com marcas de agressões em seu rosto foi encontrada pela equipe e afirmou ter sido agredida pelo homem, e que estaria dando uma carona para o homem quando começou a ser agredida, momento que parou o veículo enquanto as agressões continuavam. Segundo a PRF, a mulher afirmou que, nesse momento, teria conseguido desligar o veículo e fugir do homem. Ela estava à procura de ajuda nas imediações da rodovia.

Os policiais, após ouvirem o relato da mulher e a constatação da suposta lesão corporal, encaminharam o homem e a mulher para a Delegacia de Crimes contra a Mulher, para realização dos procedimentos cabíveis.