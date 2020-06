Homem é assassinado com 17 facadas durante bebedeira em Manaus

Manaus – Elias Emanoel Paiva da Silva, de 55 anos, foi encontrado morto com 17 golpes de faca na manhã desta sexta-feira (12), por volta das 9h, no beco Oswaldina, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Foram os próprios familiares que encontraram o corpo após a prima de Eliar ter ouvido gritos vindo do lugar durante a madrugada.

O irmão da vítima contou à imprensa que Elias morava sozinho e costumava levar colegas do bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, onde trabalha como guardador de carros, para consumir bebidas alcoólicas no lugar.

“Sempre que ele trazia esses colegas para beber, e eles discutiam bastante. Sempre o aconselhei a parar de beber. Hoje, pediram para que eu fosse até à casa dele ver se ele estava bem, pois ouviram gritos durante a madrugada. Quando abri o local, já encontrei meu irmão morto”, explicou o familiar, que preferiu não revelar o nome.

Familiares relataram que a vítima era alcoólatra, mas não mexia com ninguém do lugar e era comunicativo com os vizinhos.

“Ele trabalhava lá no Centro e convidava muitas pessoas para a casa dele. Durante a noite, a prima dele o ouviu pedindo socorro e chamando pelo irmão dele, mas a chuva estava forte e, sempre que ele bebia, gritava. Então, acabaram pensando que era mais um grito por conta da bebedeira. O problema dele era o álcool, mas ele era uma pessoa de bem”, contou uma tia de Elias.

Policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e fizeram o isolamento da área. A perícia contatou que as 17 facadas o atingiram por diversas partes do corpo, dentre elas, pescoço e costas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

