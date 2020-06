Um minuto de descuido pode ser suficiente para matar uma criança

Ewely morreu afogada na Praia das Lajes, na Zona Leste de Manaus | Foto: Suyanne Lima

Amazonas - Um minuto de descuido dos pais pode ser fatal e custar a vida de uma criança. Nos últimos dias, duas fatalidades foram registradas em Manaus. Na quarta-feira, uma menininha de apenas 3 anos e 6 meses morreu após se afogar na Praia Pontas das Lajes . Já nesta sexta-feira (12), uma criança de sete anos morreu carbonizada após um incêndio na casa . Em ambos os casos, as tragédias ocorreram após os pais se afastarem das crianças por alguns instantes. Minutos imprescindíveis que podem definir a continuidade ou o fim de uma vida.

Especialistas falam dos riscos e dos impactos nas famílias que passam por esse tipo de situação. Quais são as orientações das autoridades sobre esse tipo de caso? Há negligência, falta de responsabilidade ou necessidade dos pais em se dividirem em inúmeras tarefas? O Em Tempo conversou com profissionais sobre a atuação nesse tipo de caso.

A presidente do Conselho Tutelar de Manacapuru, Milca Ruiz da Silva, explicou que é trabalho dos conselheiros fazer a orientação para que os pais não deixem as crianças sozinhas, ato que caracteriza o abandono de incapaz . Crime que levou a mãe do pequeno Alejandro Enrique da Silva, de 7 anos, morto no incêndio na zona Leste, à prisão nesta sexta.

Sensibilizados, vizinhos fizeram uma manifestação para que ela fosse solta . Os manifestantes dizem que a mulher é trabalhadora e está sofrendo com a perda total da casa, de um filho e pela internação de outro filho que ficou queimado no incêndio. Para Milca, uma simples orientação pode ajudar a salvar uma vida em caso de acidentes com crianças.

Vizinhos dos pais do pequeno Alejandro protestaram nesta sexta contra a prisão da mãe que deixou os filhos sozinhos em casa | Foto: Divulgação





"Antes que aconteça algo pior, sempre que suspeitamos de algum tipo de negligência, já registramos um Boletim de Ocorrência. Logo é feito um exame de corpo de delito no hospital e o acompanhamento psicológico da criança. A prisão dos pais depende do entendimento da delegada. Se ela instaura um Inquérito Policial (IP), a pessoa pode sim ir presa, como aconteceu com a mãe do Alejandro. O Conselho Tutelar, por outro lado, cumpre as medidas de proteção e encaminha denúncias ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM). Se tivermos que retirar a criança da situação de vulnerabilidade, a encaminhamos para um abrigo", explicou.

Milca Ruiz relembrou um caso ocorrido no mês de maio deste ano, em Manacapuru, em que uma mãe não quis levar o filho de 5 anos ao hospital após ele sofrer queimaduras nas mãos . O acidente ocorreu devido a um descuido e, por medo de represálias dos médicos e dos próprios moradores daquele município, ela decidiu não o levar à unidade de saúde e colocou em risco a saúde da criança. O caso foi denunciado aos conselheiros tutelares e a mulher foi advertida.

A criança estava com os braços queimados | Foto: Divulgação





"Nesse caso em questão, a mãe disse ter ficado com medo de represálias. Fazemos sempre o nosso trabalho com o maior cuidado para não colocar outras pessoas em risco, principalmente quando a população se revolta. Isso geralmente acontece, por isso, após as denúncias de vizinhos, procuramos sempre ir nas casas e conversar com esses pais. Pedimos para que eles não tranquem essas crianças sozinhas em casa, pois num caso de incêndio , esse vulnerável pode morrer carbonizado por não ter como sair", relatou a conselheira.

Sociedade

Tragédias que envolvem certa negligência dos pais repercutem, inclusive, nas redes sociais. No caso da morte da pequena Ewely Suely Gomes Aida, afogada na Praia das Lajes, muitos internautas julgaram os pais da menina pelo fato deles terem ido até o balneário em tempos de pandemia.

Os pais da pequena Ewely descuidaram por um minuto e ela morreu afogada em uma poça | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo





Já outras pessoas, defenderam eles por entenderem que a morte da menina foi uma fatalidade. "As pessoas entendem que os primeiros a sofrerem com a morte dos filhos são os pais".

Saiba mais sobre o caso da pequena Ewely clicando aqui

Dados

Segundo a Organização Não Governamental (ONG) Criança segura, no Brasil, acidentes matam diariamente 12 crianças e hospitalizam uma média de 335.

Em 2017, foram 3.661 mortes de crianças decorrentes de acidentes registradas em 2017, o último ano com dados consolidados.



Trauma

Em casos, onde os acidentes são fatais e pais têm que lidar com a perda de um filho ocasionada por uma desatenção e certa negligência, o psicólogo Felipe Brandão defende que eles recebam atendimento psicológico. Ele explica que para os pais ou mães, pelo menos na grande parte, os filhos são vistos como a continuidade da vida deles. A sua projeção no futuro e, por isso, o processo de luto é complexo.

"A morte de um filho, culturalmente, é a mais absurda das mortes. Aquela que fica além de toda a ordem natural da vida. Afinal crescermos acreditando que a ordem da vida é nascer, crescer, reproduzir e somente depois morrer. Quando isso não acontece, a dor é absurda. Perder um filho pode arruinar o equilíbrio emocional dos pais e oferece o desenvolvimento de patologias do foro psiquiátrico. Perder filho na infância é como uma extração violenta de parte do ser, como que um arrancar um pedaço vital da sua identidade pessoal. E é também o processo de luto que, de uma forma geral, é o mais prolongado no tempo", explicou Brandão.

Após uma grande tragédia familiar, o especialista orienta que os pais e familiares recebam atendimento psicológico | Foto: Divulgação





O psicólogo destaca que, em caso de tragédias em famílias que possuem outros filhos, os pais podem assumir uma atitude de constante vigilância com receio de sofrer um novo acidente fatal na família.

"Isso pode levá-los a uma proteção tão estreita que podem tornar-se asfixiadores da própria liberdade e do saudável desenvolvimento das crianças, comprometendo a vida social destes. A dor sempre vai existir! Jamais poderá substituir o insubstituível. De fato, todos tivemos que nos adaptar em uma nova rotina com a pandemia e muitos, inclusive, estão trabalhando em seus lares. Para as crianças, esse processo de adaptação é mais difícil. Eles estão sem escolas, cinemas, shopping. Sem entender a gravidade da situação, elas têm procurado formas de diversão. Por isso todo cuidado é pouco", destacou.

Para concluir, o psicólogo Felipe Brandão aconselhou que pais que passem por esse tipo de situação procurem terapia por um período para que aos poucos eles retomem as suas vidas. Conforme ele, o luto é normal, mas os pais não podem esquecer dos seus projetos pessoais, visando seu bem-estar e o do próximo.

Orientações

Tenente do Corpo de Bombeiros, a pediatra Nayara Dias explicou, em matéria divulgada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que as medidas de segurança devem ser adotadas conforme a faixa etária da criança. Os acidentes mais comuns que variam de acordo com a idade e o desenvolvimento neuropsicomotor.

“Janelas e portas devem estar sempre fechadas ou protegidas por grades e telas, evitando assim um acidente com maiores consequências”, afirma. É necessário ter atenção com tomadas elétricas e com a fiação, que devem estar protegidas do alcance de crianças e fixadas no alto. Carregadores de aparelhos celulares e outros eletrônicos devem estar desligados sempre que não estiverem em uso.

Alguns cuidados são primordiais para a segurança das crianças | Foto: Divulgação





Outra situação a que os pais devem estar atentos é em relação aos móveis, especialmente de ambientes a que a criança tem acesso. O ideal é que mesas, por exemplo, tenham o canto arredondado, devendo-se evitar ainda aquelas que facilitem a proximidade com janelas. As cortinas não devem ter puxadores, pois isso facilita enforcamentos. Quanto às escadas, todas devem possuir corrimão e portões para evitar quedas.

Os pais, quando em companhia de seus filhos, devem dedicar sua atenção a eles, evitando distração com celulares e outros.