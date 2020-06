Pai é preso suspeito de abusar da própria filha de sete anos

Manaus - Um homem de 40 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente a própria filha de sete anos na noite desta sexta-feira (12). Segundo informações da mãe, ela precisou sair para trabalhar e deixou a menor com o pai na casa da família situada no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Ao voltar do trabalho, a mulher notou que a região genital da menina estaria lesionada.

Quando a mãe questionou o que teria acontecido e porque ela estava machucada a garota disse: “Foi o papai“.

Imediatamente a mãe acionou a polícia e os militares da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. O suspeito foi apresentado Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) por suspeita de estupro de vulnerável.

Pai diz que é mentira

Em seu depoimento sobre o caso, o homem disse que a denúncia era infundada e que acreditava que a lesão teria sido na hora do banho. Teria machucado a criança ao lavá-la, segundo ele.

O suspeito alegou ainda que essa acusação era um equívoco da esposa, levada por motivos pessoais. Segundo o homem, a mulher teria razões para prejudicá-lo, pois o casal vem de uma série de brigas e ele já teria pedido a separação.

A mãe seguiu com as afirmações e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O), onde também foi solicitado exame de corpo de delito.

O Laudo do exame deve sair nas próximas horas e abertura de um inquérito pela Delegacia já foi aberto para apurar o caso. Sem provas até o momento, o pai foi ouvido e liberado.