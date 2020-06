Homem é preso suspeito de matar professor em Coari, no interior do AM

Coari - Após investigações e com o auxílio de câmeras de segurança, Ronaldo Cardoso de Souza de 22 anos, foi preso neste sábado (13) pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) em Coari. Ele é o suspeito de matar o professor de Educação Física Alcilane dos Santos Noronha, de 37 anos encontrado, morto na sexta-feira (12). O homem foi detido por volta das 20h30, na avenida Principal, no bairro Nazaré Pinheiro.

As imagens mostram o momento em que o homem estava na garupa do professor “Zico” (como era conhecido na cidade), que pilotava a própria motocicleta indo a caminho de uma área deserta. Após alguns minutos, as cenas flagraram Ronaldo voltando, ele aparece sozinho e no comando da moto de “Zico”.

Em seguida, o suspeito volta sozinho na moto | Foto: Divulgação

Relembre o caso



Sem vida e com sinais de espancamento, corpo do professor de Alcilane foi encontrado na cabeceira da pista do aeroporto do município. O rosto da vítima estava com marcas de agressão física. A calça e a cueca estavam abaixadas. Ele vestia no momento de seu assassinato uma camisa da Escola Municipal Tauá-Mirim, lugar onde lecionava, em Coari.

O homem estava desaparecido, segundo postagens de amigos nas redes sociais, desde a última quarta-feira (10).

Polícia

suspeito foi preso e encaminhado à Unidade Prisional de Coar | Foto: Divulgação

De acordo com informações da Polícia de Coari, o suspeito foi preso e encaminhado à Unidade Prisional de Coari.