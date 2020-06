Corpo de homem é encontrado boiando em Igarapé de Manaus

Manaus - Moradores do bairro Compensa encontraram um cadáver na manhã deste domingo (14) boiando no Igarapé do Franco. O corpo ainda não identificado é do sexo masculino. O caso ocorreu na avenida Brasil, próximo ao Centro de Convivência da Família, Zona Oeste de Manaus.

Populares caminhavam pela avenida quando avistaram o cadáver boiando no igarapé. Desesperados, eles acionaram a polícia e o Corpo de Bombeiros. O trânsito no local ficou lento por conta dos curiosos que se aglomeraram em torno do igarapé.

Após forte chuva, o cadáver surgiu boiando nas águas. Os policiais militares da 21º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e acionaram ajuda do Corpo de Bombeiros Militares (CBM-AM) para fazer a remoção do corpo que estava sendo arrastado pelas correntezas.

A polícia acredita que o corpo tenha sido arrastado para o Igarapé do Franco devido a tempestade que caiu neste domingo (14). O corpo foi removido pelo o Instituto Médico Legal (IML) e passará por autópsia e a causa da morte.