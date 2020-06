Um dos líderes do tráfico de drogas de Presidente Figueiredo é preso

Manaus - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram um homem, 35 anos, por porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu neste sábado (13), no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade. O infrator seria um dos líderes do tráfico de drogas no município de Presidente Figueiredo, distante 107 quilômetros de Manaus.

Em patrulhamento de rotina, por volta das 18h deste sábado, os policiais receberam denúncia anônima via linha direta. Eles foram informados que um indivíduo estava transitando, na avenida Brasil, em um veículo modelo BMW (placa OAC-0328), de cor branca, com uma arma.

Os policiais realizaram buscas na região e localizaram o veículo. Feita a abordagem e a busca pessoal, eles encontraram uma pistola calibre 380. Durante diligências adicionais, foram encontradas mais armas de fogo pertencentes ao infrator (três revólveres calibre 38 e outras duas pistolas 380), além de 18 munições calibre 38 intactas, 25 munições calibre 380 também intactas e um iPhone.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Foi constatado, no DIP, que o indivíduo já tinha passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

*Com informações da Assessoria