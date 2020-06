Em Maués, taxista leva tiro na nuca enquanto dirigia

Manaus – A noite do último sábado foi agitada no município de Maués (distante a 276 quilômetros a Leste de Manaus). O taxista identificado como Paulo Vicente, 41, foi encontrado baleado numa área de mata. Segundo informações preliminares, a vítima estaria dirigindo quando recebeu o disparo.

O crime, segundo policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia (CIP), ocorreu na Estrada do João Bota, bairro Donga Michiles, por volta das 22h.

Populares informaram aos policiais que três suspeitos, ainda não identificados, seguiram a vítima conhecida como “Netão”, em duas motos da marca Honda, sendo uma modelo Biz e Bros.

Um quarto suspeito teria participado da ação dentro do táxi e supostamente teria atirado na nuca do taxista. O atirador teria fugido do local após o disparo em uma das motos, seguindo no sentido da Estrada do “Valmor”, como é a avenida é conhecida na localidade.

O caso foi registrado na 48ª Delegacia Interativa da Polícia (DIP) de Maués, que continuará as investigações.

A família do taxista não sabe o que teria motivado o crime e informa que Paulo foi socorrido por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após diligências da polícia e levado ao Hospital Geral Francisca Dinelli.

Por conta do estado de saúde grave, o taxista aguarda transferência para Manaus.