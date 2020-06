No AM, pais são executados durante o aniversário do filho

Lábrea - Uma família foi brutalmente assassinada no município de Lábrea (a 702 quilômetros de distância de Manaus). Reunidos para celebrar o aniversário do filho que completava três anos, o pai de 25 anos e a mãe (gestante) de 23 anos foram surpreendidos por uma dupla assassina. O crime ocorreu na rua Domingos Pinheiro, bairro Pantanal, interior do Amazonas.

A criança de apenas três anos assistiu toda ação criminosa. E segundo a polícia, a mulher estava grávida e o bebê também morreu. A dupla estava encapuzada quando entrou na casa da família e efetuou os disparos. Em seguida, fugiram do local do crime em uma motocicleta de placa e modelo ainda não identificados.

Os Corpos foram removidos e a criança teve o apoio emocional por familiares das vítimas.



De acordo com a polícia do município que atendeu a está ocorrência, ainda não é possível afirmar a causa da execução. A Policia Civil de Lábrea investiga o crime e trabalha com a hipótese de que apenas o homem era alvo dos pistoleiros e que a companheira dele tenha sido morta no meio da correria.

