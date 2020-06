No Ramal do Brasileirinho, ‘bonde’ de 700 pessoas fura quarentena

Manaus –Apesar das recomendações do Ministério da Saúde e das restrições aplicadas pelos governos federal, estadual e municipal para conter o avanço da Covid-19, muitos moradores de Manaus insistem em se expor ao perigo.

Um dos exemplos foi a realização de uma festa clandestina que ocorreu no Ramal do Brasileirinho, localizado na Zona Leste da capital. Uma denúncia anônima realizada na noite deste sábado (14), levou policiais militares a acabar com um evento particular, que burlava o decreto governamental. A festa privada aglomerava 700 pessoas, em Manaus.

Bebidas alcoólicas na festa no ramal do Brasileirinho | Foto: Divulgação

Policias militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE), autuaram os suspeitos de furar a “quarentena”, sendo a maioria jovens menores de 18 anos. Com o grupo, foram encontradas garrafas de bebida alcoólica, além de possíveis substancias entorpecentes.



“Juventude vem a cada dia mais se perdendo com certos de tipos de atividades, que além de serem frequentados por marginais, o tráfico de drogas e o consumo de bebida alcoólica de forma excessiva prolifera nos devidos ambientes. Políticas públicas devem ser criadas para que não se torne um lugar de livre tráfico de entorpecentes”, diz Allison Carvalho, Cabo das Operações Especiais da Polícia Militar, em postagem no Instagram.

