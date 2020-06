Idoso é encontrado degolado no município de Careiro da Várzea

Careiro da Várzea (AM) - Um idoso identificado como Emanoel Justino da Silva , conhecido como "Manduca", 80 anos, foi assassinado com corte profundo no pescoço. O caso ocorreu neste domingo (14), na Comunidade Gutierrez, no município de Careiro da Várzea (distante 25 Km de Manaus).

Segundo os policiais, a vítima foi encontrada pela neta que foi levar um remédio e acabou encontrando o senhor Emanoel sem vida dentro de uma rede. A equipe do 35° Distrito Integrado de Polícia (DIP) foi acionada para o local e conseguiu fazer a prisão de um dos suspeitos de ter cometido o crime.

O neto é um dos suspeitos de ter participado do crime e encontra-se foragido. A polícia está a procura para que possa esclarecer o fato. Segundo familiares, uma certa quantia em dinheiro foi levada da casa do idoso.

Na casa da vítima não tinha nenhum sinal de arrombamento, o que levanta a suspeita do neto ter participado do crime. O corpo do Emanoel Justino foi removido por volta das 17h e chegou pelo Porto da Ceasa. E em seguida, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus e vai passar pelo exame de necropsia. A polícia investiga o caso.