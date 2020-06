16 celulares eram usados em cadeia para planejar fuga de presos no AM

Parte do material apreendido durante as revistas policiais | Foto: Divulgação

Coari - Ao longo deste último final de semana, agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e policiais militares, que atuam no município de Coari (distante 363 quilômetros em linha reta de Manaus), apreenderam 16 aparelhos celulares que estavam sendo utilizados por detentos da Unidade Prisional de Coari para planejar uma fuga em massa.

Conforme informações da Polícia Militar, as revistas no local começaram após denúncias anônimas de que presos estavam utilizando os aparelhos celulares para planejar a fuga e para ameaçar familiares e pessoas do lado externo com intuito de que elas levassem serras e outros objetos para dentro da unidade prisional que iriam ajudar na fuga.

Na primeira revista realizada na última sexta-feira (12), as equipes apreenderam oito aparelhos celulares e carregadores. Já em revistas seguintes no sábado (13) e domingo (14), foram localizados mais oito celulares.

Procedimentos

Os aparelhos celulares estavam sendo utilizados para planejar a fuga de detentos | Foto: Divulgação

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Interativa de Coari (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Os internos identificados com os eletrônicos deverão responder a procedimentos administrativos que irão apurar as respectivas condutas.

Outro caso

Em abril deste ano, agentes da Seap interceptaram um arremesso de produtos ilícitos para dentro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) . O material foi apreendido e apresentado no 28˚ Distrito Integrado de Polícia (Dip), localizado na Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste.

Após as buscas, foram encontrados 19 celulares, 19 chips de telefonia, duas telas de celular, cinco carregadores de celular, cinco baterias de celular, quatro cabos USB, um fone de ouvido e 50 gramas de entorpecentes, supostamente maconha.

