Foragido desde 2006, 'Peixe-boi' é preso em operação no Petrópolis

Claudemir foi preso por policiais militares | Foto: Divulgação

Manaus – Claudemir da Lima Monteiro, conhecido como “Peixe-Boi” foi preso no início da manhã desta segunda-feira (15), no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, durante uma operação deflagrada pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). O suspeito é investigado por homicídio ocorrido em 2006 e estava foragido da Justiça. Conforme a polícia, ele é também é conhecido por atuar no tráfico de drogas naquele bairro.

O tenente G. Santos, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), explicou que os policiais estavam em uma barreira de contenção no trânsito na rua Fragata, quando Claudemir passou pelo local em uma motocicleta acompanhado de outra pessoa. A equipe decidiu fazer uma busca no nome do homem para ver qual era a situação judicial dele e constatou que havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio ocorrido em 2006, que até o momento ele não havia sido preso.



“Em decorrência dessas informações, ele recebeu voz de prisão e o conduzimos até o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para confirmar se essa decisão judicial ainda estava em vigor. No local, constatamos que ainda estava em aberto”, explicou.

O tenente ressaltou ainda que o homicídio ocorrido em 2006 foi decorrente da disputa pelo tráfico de drogas. “Claudemir realmente é conhecido como ‘Peixe-boi',e é responsável por fazer a coleta dos valores de tráfico de drogas na área do bairro Petrópolis. Para nós, a prisão dele foi de grande valor, pois é uma peça fundamental do crime organizado que retiramos de circulação”, concluiu.

Leia mais:

Após triplo homicídio, rastro de sangue é deixado em Manaus

Líder do tráfico do Nova Cidade é preso por homicídio ocorrido em 2016