Homem que estuprou e engravidou menina de 12 anos é preso em Manaus

Manaus - Márcio Fernandes Mendes Furtado foi preso, na manhã desta segunda-feira (15), na rua Angelim do bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão preventiva em razão de sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a neta da ex-companheira dele, de apenas 12 anos.

Conforme a Polícia Civil, o crime aconteceu em agosto de 2013, quando a adolescente foi dormir na casa da avó. Durante madrugada, o suspeito acabou se aproveitando para manter relações sexuais à força com a menor. A vítima acordou assustada e com os shorts abaixados.

A equipe do 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP) informou que, alguns meses depois, foi constatado que a adolescente estava grávida de 18 semanas. Todo o procedimento foi realizado no prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que encaminhou o caso à Justiça do Amazonas.

Um exame de DNA constatou que o suspeito é o pai da criança que a adolescente estava esperando. Ele foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. A ordem judicial foi expedida no dia 26 de maio de 2020, pela juíza Articlina Oliveira Guimarães da 2° Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Márcio foi conduzido a Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena a qual foi condenado.

