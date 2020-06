Dois são presos por agressão às companheiras na Zona Norte de Manaus

Os casos foram apresentados na DECCM | Foto: Divulgação

Manaus - Ao longo de domingo (14) e da madrugada desta segunda-feira (15), dois homens foram presos pela Polícia Militar por agredir as próprias companheira s em bairros distintos da Zona Norte de Manaus. Conforme a polícia civil, a dupla foi autuada em flagrante pelos respectivos crimes.

O primeiro caso aconteceu na tarde de domingo (14), por volta de meio-dia, quando um homem de 34 anos, completamente alterado por efeito de bebidas alcoólicas, chegou até a casa onde residia, no bairro Monte das Oliveiras, e atingiu a companheira dele, de 40 anos, com uma paulada na cabeça. Depois disso, ele lesionou a mulher no pescoço com uma faca de cozinha.

Policias militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) receberam denúncias via 190, informando que os envolvidos no caso estavam no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia.

A delegada Acácia Pacheco, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça. Após os trâmites na unidade policial, ele foi encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passou por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Já o segundo caso, aconteceu na madrugada desta segunda-feira (15), por volta das 1h, no bairro Cidade Nova,. Na ocasião, um jovem de 22 anos foi apresentado na DECCM por policiais militares da 6ª Cicom, após agredir, ameaçar e xingar a ex-companheira, de 19 anos. O suspeito estava drogado.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a vítima informou não é a primeira vez que esse tipo de ação acontece e, por temer pela própria vida, pediu medidas protetivas e rompeu a união estável que tinha com o rapaz.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal, ameaça e injúria. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele também foi conduzido ao CRT, onde irá ficar à disposição da Justiça.

