Detento do semiaberto é preso com arma de fogo no São Lázaro

Arma apreendida durante a ação da Rocam | Foto: Divulgação

Manaus - Na maior tranquilidade, um detento do regime semiaberto - que não teve o nome revelado pela polícia - foi flagrado na noite desta segunda-feira (15) deixando um beco na rua Magalhães Barata, no bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus. Ao perceber a presença da polícia, ele ainda tentou disfarçar, mas a equipe decidiu fazer uma abordagem policial . Com ele foi apreendida uma arma de fogo.

Conforme o tenente Guilherme Martins das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a pistola calibre 380 com numeração suprimida estava escondida na cintura do homem. Ao ser questionado se possuía drogas, ele informou aos policiais que na casa dele, nas proximidades daquele lugar, estavam escondidos alguns entorpecentes.

Os policiais da Rocam fizeram uma nova busca no local, mas encontraram apenas um suporte para arma de fogo. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No local, foi constatado que detento estava respondendo em liberdade pelo crime de tráfico de drogas. Agora, ele também irá responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ficará à disposição da Justiça.

