Traficante é preso com drogas ao cair do telhado de casa em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 44 anos foi preso com drogas ao tentar fugir da polícia pelo telhando de uma residência, localizada na rua 16, bairro Osvaldo Frota, na Zona Norte de Manaus. A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (16). O material encontrado com o suspeito, segundo a polícia, está avaliado em R$ 40 mil.

Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) receberam uma denúncia anônima informando que um foragido da justiça estava vendendo drogas na rua 16 do bairro.

Ao perceber a presença da polícia no local, o suspeito tentou fugir pelo telhado de uma casa, mas acabou caindo e preso. Com ele, os policiais encontraram uma mochila com oito tabletes de entorpecentes.

A equipe da Rocam confirmou também que o homem já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

O suspeito e o material foram encaminhados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para procedimentos cabíveis. Ele deve ser encaminhado para uma das unidades prisionais da capital amazonense, onde ficará à disposição da justiça.