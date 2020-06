Quadrilha é presa por vender ouro ilegal no Baixo Solimões, no AM

Material apreendido com a quadrilha | Foto: Divulgação

Manaus – Uma quadrilha foi presa no momento que negociava a venda ilegal de ouro no Baixo Solimões, no Amazonas, na noite de segunda-feira (15). Ao todo, 10 pessoas foram presas.

Com a quadrilha, a polícia apreendeu 13 celulares, 16 cheques apenas assinados, outros quatro cheques totalizando o R$47.638, um RG falso, R$2.439 em espécie, 1.088,95 gramas de ouro, cinco veículos, além de diversos materiais utilizados na fundição de ouro.

As prisões e apreensões são resultados da “Operação Hórus”, realizada pela Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), Comando de Operações Especiais (COE) e a Polícia Federal do Amazonas (PF-AM).

As equipes receberam denúncias anônimas informando o comércio ilegal de ouro na região. No local informando pelo denunciante, os policiais encontram todo o material apreendido e a quadrilha.

Segundo o relatório da operação, com a apreensão, a quadrilha teve um prejuízo de R$315.632 mil.

Os presos e os materiais foram conduzidos para a sede da Superintendência da Polícia Federal, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

