'Preso suspeito de estuprar mulher na Zona Norte de Manaus

O suspeito foi preso praticando outros crimes | Foto: Divulgação





Manaus- Um homem, identificado apenas pelo apelido de “Pesadelo”, foi preso nesta terça-feira (16) por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele foi apresentado pelo crime de roubo e receptação no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Durante consulta na delegacia, foi descoberto que se tratava do homem foi denunciado por estupro de uma mulher no domingo (14), em um escadão localizado na Rua Tupiniquim, bairro Vale do Sinai, Zona Norte de Manaus.

O suspeito estava sendo procurado pela polícia após a vítima formalizar um Boletim de Ocorrência (B.O).

Mulher é estuprada em escadão

Uma mulher, não identificada, denunciou um estupro em um escadão na rua Tupiniquim, bairro Vale do Sinai, Zona Norte de Manaus. O fato ocorreu no domingo (14), no momento em que a vítima subia as escadas e acabou sendo abordada por homens que ainda não foram identificados pela polícia.

A mulher esteve no 6° DIP, na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. De acordo com os vizinhos do local, a vítima chegou desesperada e entrou no comércio pedindo socorro toda machucada. "Pesadelo" seria o possível autor do crime.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), onde irá realizar o exame de conjunção carnal.