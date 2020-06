Vídeo: Ao invés de vítimas da Covid, caixões lacrados tinham maconha

O carro funerário foi parado pela polícia e o motorista, de 22 anos, foi questionado sobre o destino | Foto: Divulgação

A Polícia de Goiás apreendeu 300 kg de maconha que estavam escondidos dentro de caixões em um carro funerário no trecho da cidade de Jataí, a 300 quilômetros de Goiânia.

Durante uma operação na BR-060, o carro funerário foi parado pela polícia e o motorista, de 22 anos, foi questionado sobre o destino. Ele afirmou que estava levando vítimas da Covid-19, mas foi preso depois que os policiais desconfiaram e abriram o caixão, encontrando a droga.

A carga, que saiu do Mato Grosso do Sul com destino a Goiânia, continha centenas de tabletes lacrados de maconha.

O motorista foi preso em flagrante e pode cumprir pena de até 15 anos de prisão. A Polícia Civil agora comanda a investigação.

Veja a reportagem:

| Autor: SBT Notícias