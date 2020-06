PM é baleado ao trocar tiros com assaltantes em loja de Manaus

O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (16) | Foto: Divulgação

Manaus - Um sargento da Polícia Militar foi baleado no fim da tarde desta terça-feira (16), durante um assalto ocorrido em uma loja de departamentos, localizada na avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Os suspeitos conseguiram levar um malote de dinheiro da renda do estabelecimento e fugiram após trocar tiros com o PM.

O tenente Abraão da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou ao EM TEMPO que, segundo testemunhas, dois homens armados entraram na loja e renderam os funcionários. O sargento que estava a paisana acabou reagindo ao perceber que se tratava de um assalto e trocou tiros com os suspeitos - que revidaram.

O sargento da PM foi baleado com um tiro no pé e os suspeitos conseguiram fugir levando uma renda, com o valor ainda não divulgado. A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales, onde recebeu atendimento médico.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

