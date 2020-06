"Sítio da maconha" é descoberto pela Rocam e dono é preso

Mudas de maconha apreendidas na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um lugar que deveria ser de paz e descanso, acabou se tornando palco para uma ação criminosa. Na tarde desta terça-feira (16), por volta das 17h, um homem de 48 anos foi preso em um sítio localizado na rua Caravelle, no bairro Tarumã , na Zona Oeste de Manaus. No local, uma plantação de maconha foi apreendida por policiais militares.

Conforme a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as diligências iniciaram após denúncias anônimas informando que no sítio havia uma plantação de maconha. Os policiais foram até o lugar e pediram autorização ao proprietário para iniciarem as buscas.

No quintal do sítio, foram localizados oito pés de maconha . O proprietário acabou recebendo voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Um suspeito de trafico de drogas, de 27 anos, foi preso, no dia 5 deste mês, com aproximadamente quatro quilos de maconha escondidas em caixas de chocolate . Ele foi abordado pela equipe da Força Tática, na avenida Senador Raimundo Parente, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O homem foi capturado após retirar a droga que havia sido despachada no Centro de Entregas e Encomendas (CEE) dos Correios.

Leia Mais

Adolescente de 14 anos guardava drogas para o tio investigado pela PC