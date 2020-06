Autor de roubos a estabelecimentos comerciais é preso em Manaus

Manaus - Denilson de Souza Lima, de 30 anos, foi preso, na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 10h, na rua do Amor, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo. (Vídeo no final da matéria mostra a prisão).

Segundo o delegado Antônio Rondon, titular do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Denilson é apontado como autor de assaltos em drogarias e em uma distribuidora. Os crimes ocorreram nos meses de novembro e dezembro do ano passado.

"Denilson já responde a vários processos pelo crime de roubo, todos relacionados a drogarias e estabelecimentos comerciais. No momento em que a equipe o encontrou, ele ainda tentou fugir, mas conseguimos imobilizá-lo, inclusive ele até se lesionou", explicou o delegado.

A ordem judicial em nome de Denilson foi expedida no dia 31 de dezembro de 2019, pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, da Central de Inquéritos.

Procedimentos

Ao término dos procedimentos cabíveis no 11° DIP, Denilson será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.

Assista ao vídeo da prisão

