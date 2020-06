Homem é preso por enganar PCD e roubar dinheiro em agência bancária

O suspeito foi preso após investigações | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo





Manaus - Fabrício Brito da Cunha, de 36 anos, foi preso nesta quarta-feira (17), no loteamento João Paulo, na Zona Leste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de estelionato. As investigações da Polícia Civil apontaram que ele, acompanhado do comparsa Cordovan Chaves Lobo, de 38 anos, que está foragido, enganou um idoso com deficiência auditiva em uma agência bancária da capital. O objetivo foi subtrair o dinheiro dele.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o crime aconteceu no dia 6 de fevereiro deste ano, em uma agência bancária no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul.

Cordovan é procurado pela polícia | Foto: Divulgação





"Fabrício induziu a vítima a acreditar que o caixa eletrônico estava com problemas, levando-a para outro local enquanto todos os valores referente ao benefício social eram subtraídos. Eles já agiam em agências bancária e agora foram identificados. Cordovan é considerado foragido, pois ainda não foi localizado pela nossa equipe", explicou a autoridade policial.

Veja como foi o crime:

O crime foi realizado em um banco do Parque 10 | Autor: Divulgação





Procedimentos

Fabrício foi conduzido ao prédio da Derfd, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deverá ficar à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Leia também:

Criminosos tentam furtar agência bancária em Maués