Vídeos: 'Terror das drogarias' é preso após assaltos em série

Denilson cometeu vários assaltos em drogarias de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Para Denilson de Souza Lima , de 30 anos, roubar já era considerado uma "espécie de trabalho" e os locais preferidos eram drogarias da capital. O roteiro de cada ação já era carimbado. O homem demonstrava interesse em adquirir algum produto, na maioria das vezes era por enxaguantes bucais, se dirigia ao caixa e, ao perceber uma baixa movimentação, ele sacava a arma de fogo e anunciava o assalto.

Operadoras de caixa, temendo pela própria vida e intimidadas, entregavam tudo o que tinham pela frente.

Uma das ações criminosas cometida pelo suspeito | Autor: Divulgação

Nesta quarta-feira (17), policiais civis do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP) deram um freio nas ações de Denilson e o prenderam em uma casa no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Ele foi flagrado roubando, pelo menos, 10 drogarias da capital. Mas estima-se que ele já tenha cometido mais que o dobro de ações criminosas nos últimos meses.

"Chegamos no Denilson por meio de uma investigação. Algumas vítimas haviam sido roubadas em um supermercado no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Aqui na delegacia, constatamos que ele já respondia a mais de seis processos por roubo majorado e que já tem nas costas, pelo menos, 20 crimes em drogarias, sendo investigado por vários DIPs da capital. Ele já foi preso várias outras vezes, obteve benefícios da lei e continuou atuante nas ações criminosas", explicou o delegado Antônio Rondon, titular do 11° DIP.

Denilson roubou funcionários e o cliente de uma drogaria | Autor: Divulgação

Em um dos vídeos, Denilson além de render a funcionária de uma drogaria, decide roubar um cliente. Com a arma de fogo nas mãos, ele 'toca o terror' no homem que, na mira de uma arma de fogo, entrega a carteira e o dinheiro. Depois de roubar a renda do caixa do estabelecimento comercial, ele foge.

Na saída da delegacia para o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), familiares de Denilson ainda agrediram a imprensa para que o rosto dele não fosse filmado. Agora, ele deve permanecer à disposição da Justiça para responder pelos crimes que cometeu.

Veja os vídeos que registraram mais sete ações criminosas do suspeito:

Roubo a drogaria | Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação

| Autor:

Uma das ações criminosas cometida pelo suspeito | Autor: Divulgação

Acompanhe a entrevista com o delegado sobre o caso e a saída de Denilson da delegacia:

Leia Mais

Ladrão de drogaria é preso após 'ostentar' dinheiro em comércio no AM

Vídeo: Funcionários de drogaria são ameaçados durante roubo em Manaus