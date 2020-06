Homem morre ao ser baleado durante assalto no Cidade de Deus

Conforme testemunhas, dois homens em uma motocicleta tentaram assaltar a vítima | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem, identificado como Erisson Ramos da Silva, 35, foi baleado e acabou morrendo no início da noite desta quarta-feira (17), durante um assalto ocorrido nas proximidades do Museu da Amazônia (Musa), na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, dois homens em uma motocicleta tentaram assaltar a vítima e levar a motocicleta dela. O homem acabou se negando a entregar o veículo e foi atingido com os tiros.

Os suspeitos teriam fugido levando o celular da vitima, mas a moto foi deixada no local. Vários moradores da área se aglomeram na tentativa de socorrer a vítima.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas atestaram o óbito do homem. O Instituto Médico Legal (IML) deve fazer a remoção do corpo.