Tiro no peito matou motorista durante assalto no Cidade de Deus

Manaus - Em uma tentativa de se defender em uma ação criminosa, o motorista e entregador de uma empresa de transporte, Erisson Ramos da Silva, de 37 anos, foi baleado com um tiro fatal no peito . O crime aconteceu na rua Uirapuru, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Na cena do crime, familiares estavam inconformados com a perda repentina.

Testemunhas relataram que o homem foi perseguido por dois criminosos, que queriam roubar a motocicleta dele. Erisson ainda parou em um mercadinho e tentou correr, mas teve o aparelho celular roubado e foi alvejado. Com a intenção de matá-lo, os suspeitos ainda atiraram outras seis vezes, mas bastou um tiro para destruir os sonhos e planos que o motorista tinha pela frente.

O tenente Eduardo Pinheiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que a vítima era moradora da comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A localidade bem próxima ao local do crime. Erisson costumava frequentar o mercadinho onde morreu

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local do crime e recolheram informações preliminares. Câmeras de segurança do estabelecimento comercial podem ajudar a identificar os suspeitos.

O corpo de Erisson foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e as investigações ficam a cargo da Polícia Civil.