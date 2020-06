Chefe de facção criminosa é preso com drogas no Amazonas

Matheus foi encaminhado para o 67° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Matheus Sales Barroso, de 26 anos, foi preso em flagrante com drogas na rua Juarez Barroso, bairro Mutirão Novo, no município de Eirunepé (a 1.159 km de Manaus).

Segundo os policiais militares do 8° Grupo da Polícia Militar (GPM), Matheus é traficante e chefe de uma facção criminosa, que atua no Amazonas.

A prisão do suspeito aconteceu durante a “Operação Sentinelas do Amazonas 2”, por volta das 16h da última quarta-feira (17), quando os policiais flagraram Matheus com atitudes suspeitas.

Os policiais realizaram o cerco e abordaram Matheus, que possuía em suas mãos algumas quantidades de entorpecentes, sendo 36 trouxinhas de maconha.

No flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 67° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos sobre a origem das drogas e está à disposição da justiça.

