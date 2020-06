'Violência na ilha', diz miss Parintins após assalto; veja vídeo

As vítimas foram surpreendidas em plena luz do dia | Foto: reprodução

Parintins - A miss Parintins 2019, Anna Beatriz Tavares, e a amiga Vanessa Ferreira foram assaltadas na tarde desta quarta-feira (17) na rua Parananema, bairro Djard Vieira, em Parintins (município distante 369 km de Manaus).

Ela lamentou o fato: "Como pode ter tanta violência em uma ilha tão pequena?!".

Veja o vídeo da ação criminosa:

Veja o momento da ação dos criminosos | Autor: Reprodução

As jovens relataram que haviam saído de uma loja para realizar entregas, quando foram surpreendidas por dois criminosos, que estavam em posse de uma faca e em uma motocicleta elétrica. Ambos estavam com máscaras para dificultar as identificações.

Durante a abordagem, um dos suspeitos derruba Vanessa, amiga da miss, da moto. que acabou machucando os joelhos, cotovelos e mãos. Ele aponta a arma para a jovem e posteriormente foge levando a bolsa com o celular dentro.

A equipe da Força Tática do 11° Batalhão da Polícia Militar recuperou os pertences das jovens e permanecem em busca dos autores do crime.

“Gente já achamos o celular. Quero agradecer a todos de coração pelo compartilhamento e informação. Estamos agradecidos pelo apoio de todos. Quero agradecer a Força Tática e a Polícia Militar pelo comprometimento e dedicação, que não hesitaram um minuto em nos ajudar”, informou a amiga da miss Parintins.

