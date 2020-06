Suspeitos de matar sargento da PM morrem em troca de tiros em Manaus

Os suspeitos morreram após serem baleados | Foto: Daniel Landazuri

Manaus – Dois homens foram mortos após trocar tiros com a polícia no Beco Mossoró , no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, na manhã desta quinta-feira(18). Eles são suspeitos de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar do Amazonas Manoel Martins, de 54 anos, ocorrida no último dia 10 de junho.

Os policias da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) faziam o patrulhamento na área, desde a morte do sargento, e foram recebidos a tiros pelos criminosos.

Segundo os policiais, os dois suspeitos, que atiraram contra a guarnição, morreram após serem atendidos e encaminhados para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto. Os nomes não foram divulgados.

Policiais da Polícia Civil e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) deram apoio à equipe da 3ªCicom. Com os dois, foram encontradas um revólver 38, uma pistola calibre 20, munições, um simulacro, bolsas e drogas.

Armas, munições e drogas foram encontradas com os suspeitos | Foto: Daniel Landazuri

Morte do Sargento da PM

O sargento da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Manoel José Martins Lima, de 54 anos, foi morto com tiros na cabeça no início do dia 10. A vítima conduzia uma motocicleta quando foi atacada por criminosos, na rua Arnoldo Carpinteiro Péres, bairro Petrópolis, na Zona Sul da cidade.

José Martins era lotado no efetivo da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O sargento estava com um pedreiro, que não teve a identidade divulgada, que estava trabalhando em uma obra na casa da vítima.

Conforme informações repassadas à polícia, o sargento e o pedreiro estavam a caminho de uma loja de materiais de construção quando foram perseguidos pelos assassinos que estavam em outra moto, de cor preta. Um dos suspeitos usava camiseta amarela.

