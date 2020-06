PM estoura "boca de fumo" e apreende arma falsa no Petrópolis

Material apreendido pela Polícia Militar | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 42 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (18), por volta de meio-dia e meia, durante ação policial no beco Basílio Pirro, no bairro Petrópolis , na Zona Sul de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu drogas, balança de precisão, dinheiro e uma arma de fogo falsa. A casa dele era uma "boca de fumo" conhecida naquela localidade.

Conforme a equipe da Força Tática , os policiais militares estavam em incursão no local da ocorrência quando sentiram um forte cheiro de drogas. O proprietário da residência foi questionado sobre o odor e permitiu a entrada da equipe no imóvel.

Ao longo da revista policial, foram apreendidos 123 trouxinhas de oxi, 20 trouxinhas de maconha, 200 ml de loló, uma balança de precisão, uma carteira porta cédulas e uma arma de fogo falsa.

Procedimentos

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido juntamente com o material apreendido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

