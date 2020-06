Irmãos morrem carbonizados ao serem eletrocutados em Maués

O caso aconteceu em uma comunidade rural de Maués | Foto: Divulgação

Maués - Uma tragédia foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (18), na comunidade do Canarana, ll no município de Maués (distante 276 quilômetros em linha reta de Manaus). Os irmãos Aldson Luan Batista, de 22 anos, e Ruan Batista Moraes, de 20 anos, morreram eletrocutados após serem atingidas por um fio de alta tensão.

Conforme informações de moradores da localidade, o fornecimento de energia foi cortado durante toda a manhã para um reparo da concessionária de energia. No momento, em que a eletricidade foi restabelecida, os jovens estavam na estrada e um deles foi atingido pelo fio de alta tensão. O irmão ainda tentou prestar socorro, mas também foi eletrocutado .

Testemunhas ligaram desesperadas pedindo apoio das autoridades. Segundo elas, os corpos dos jovens foram carbonizados.

Os corpos deverão ser removidos ao necrotério do município e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do município.

Leia mais

Jovem morre eletrocutado ao colocar celular para carregar