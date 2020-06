Criminoso tenta jogar pacote para dentro do Compaj e é recebido à bala

| Foto: Divulgação

Manaus - Um criminoso tentou jogar materiais para dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 8 da BR-174 , na madrugada desta sexta-feira (19). Essa é a segunda ocorrência registrada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em apenas oito dias.

A segurança armada efetuou disparos no momento em que um homem se preparava para lançar um pacote em direção à unidade prisional. O homem conseguiu fugir sem ser identificado.

Imediatamente, policiais da Companhia Independente de Policiamento com Cães da Polícia Militar do Amazonas (CIPCães) realizaram rondas na área de mata ao redor do Compaj e encontraram o pacote.

Material encontrado no pacote | Foto: Divulgação

No pacote, que seria arremessado para dentro do presídio, foram encontradas 14 serras para cortar ferro, duas caixas de resina de epóxi e 23 chips de celular.

“Mais uma vez a Seap impede a ação de grupos criminosos que tentam burlar a segurança de nossas unidades prisionais. Estamos vigilantes para combater toda e qualquer ação”, disse o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.

O material apreendido foi levado para um Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências cabíveis.

