Prints de falsa entrega de cartões 'Apoio Cidadão' serão enviados à PC

Manaus- A Secretaria de Estado da Assistência Social ( Seas), informou que o prazo para retirada dos cartões do Programa “Apoio Cidadão” nas Agências dos Correios em Manaus foi encerrado no dia 14 de junho. É importante ressaltar que esse novo prazo foi concedido após os Correios fazerem seguidas tentativas de entrega dos cartões sem sucesso nas residências, devido a inconsistências de endereços.

A última chamada dos contemplados a partir de dados do Cadastro Único do Governo Federal foi publicada no site da secretaria ( www.seas.am.gov.br) e amplamente divulgado pela imprensa no dia 5 de junho. Conforme o Artigo 3° do decreto, “caso o beneficiário não realize a retirada do cartão emergencial no prazo de 10 dias corridos a contar da data da divulgação da lista, este perderá direito ao benefício”.

A Seas informa que o pagamento da terceira parcela do programa acontece no mês de junho para quem já recebeu o cartão e esclarece ainda que é Fake News uma suposta nova lista divulgada em aplicativos de mensagens e redes sociais. Também acrescenta que não há entrega na sede da secretaria localizada na Avenida Darcy Vargas, Chapada.

A assessoria jurídica da Seas registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Interativa e também vai entregar prints enviados em grupos na Delegacia Geral da Polícia Civil, para ínicio das investigações contra quem está divulgando notícias falsas que tentam confundir o povo.

*Com informações da assessoria

