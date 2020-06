Neto suspeito de matar o próprio avô degolado se entrega à polícia

O suspeito se apresentou na Delegacia Geral de Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Genildo Monteiro das Neves, de 26 anos, se apresentou na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 10h, no prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele é suspeito de ter matado o próprio avô, Emanoel Justino da Silva , conhecido como "Manduca", de 80 anos, com um corte profundo no pescoço. O caso ocorreu no último domingo (14), na Comunidade Gutierrez, no município Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme uma fonte policial, o suspeito se entregou no prédio geral da PC-AM, por medo de se apresentar na Delegacia de Careiro da Várzea e sofrer agressões vindas da população, que está revoltada com a morte do idoso. Em nome do suspeito, há um mandado de prisão. Mesmo, se apresentando à polícia, ele não confessou ter matado o próprio avô.

O crime

Segundo os policiais, a vítima foi encontrada pela neta - que foi levar um remédio e acabou encontrando o idoso sem vida dentro de uma rede.

Na casa da vítima não tinha nenhum sinal de arrombamento, o que levanta a suspeita do neto ter participado do crime. Segundo familiares, uma certa quantia em dinheiro foi levada da casa do idoso.

Mais informações sobre a prisão e depoimento de Genildo deverão ser divulgadas posteriormente pela PC-AM.

Leia Mais

Idoso morre ao bater moto em buraco de avenida do Distrito Industrial