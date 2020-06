Jovem, que apanhou ao negar dar dinheiro a estranho, morre em Manaus

Manaus - O adolescente Pedro Lucas Braga Meireles, de 17 anos, morreu na última quinta-feira (19), após quatro dias internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi agredida após se negar a dar dinheiro a um estranho, na madrugada do último domingo (14), por volta das 3h, nas proximidades da feira do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Conforme informações repassadas pela mãe de Pedro aos policiais civis, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no momento em que Pedro se negou a dar dinheiro ao desconhecido, iniciou-se uma discussão e os dois se agrediram fisicamente. Pedro foi atingido na cabeça e ficou gravemente ferido.

O adolescente foi socorrido e conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de quinta-feira (19), por volta das 3h.

O caso será investigado pela DEHS.