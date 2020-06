Membro de quadrilha que desviou R$380 mil em TVs é preso em Manaus

A investigação é da DERFD | Foto: Erlon Rodrigues / PC-AM.





Manaus - Raimundo Wilson Vargas Martins, 40, teve cumprido um mandado de prisão temporária em seu nome pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) no início da tarde de quinta-feira (18), por volta de meio-dia. O motivo seria a investigação por por participar de uma associação criminosa, que furtou uma carga de televisores, avaliada em R$ 380 mil, de uma empresa situada no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus. O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro deste ano.

O delegado Aldeney Goes, efetuou a prisão do indivíduo ocorreu na rua das Sapucaias, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. O delegado relatou que, na ocasião do delito, a carga de televisores estava saindo da capital para outro estado quando foi desviada pelo grupo criminoso.

a carga de televisores estava saindo da capital para outro estado quando foi desviada pelo grupo criminoso | Foto: Divulgação





“Essa já é a terceira prisão efetuada por nossa equipe relacionada a esse caso, outros dois comparsas de Raimundo, identificados como Lecio Fabiane Caxeira de Oliveira, 47, e Fábio Renato Rodrigues Catique, 39, já foram presos, respectivamente, nos meses de março e maio. Entretanto, os policiais civis da especializada seguem em diligências para identificar se houve outros infratores que participaram desse delito”, afirmou o delegado Goes.

O delegado Aldeney explicou, ainda, que Raimundo já responde pelos crimes de estelionato, falsificação documental e receptação em outros processos da Justiça. O mandado de prisão relativo ao furto da carga de televisores foi expedido na última segunda-feira (15/06), pela juíza Priscila Maia Barreto, da Central de Inquéritos.

Procedimentos

O infrator foi indiciado por furto qualificado e associação criminosa. Ao término dos trâmites cabíveis no prédio da especializada, ele foi encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Delegado Alderney Goes que efetuou o mandado | Foto: Fachada DERFD





