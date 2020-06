PM prende dez pessoas e recupera veículos em 24 horas

Manaus - Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dez pessoas, apreendeu um adolescente e recuperou cinco veículos com restrições de roubo e furto na capital entre quinta-feira (18) e a madrugada desta sexta-feira (19/06), a . As ocorrências foram registradas em nove bairros das zonas norte, leste, sul e centro-sul de Manaus tendo como motivo das prisões: tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e receptação.

Ao todo, foram apreendidas quatro armas de fogo, três simulacros, oito munições, 214 porções e quatro pedras de entorpecentes, uma balança de precisão e R$ 229 em espécie.

No conjunto Nova Floresta, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 21 anos e apreenderam um adolescente, de 15, após denúncia. Os infratores roubaram um ônibus do transporte público e com eles, foi encontrada uma arma caseira calibre 38.

Policiais da Força Tática prenderam um homem de 41 anos, em flagrante, no bairro Petrópolis, zona sul. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo, 143 porções de entorpecentes e uma balança de precisão.

Já no bairro Parque Dez, zona centro-sul, a Força Tática prendeu um homem de 35 anos em um condomínio residencial, na rua Adelson Veras. O suspeito estava ameaçando moradores no local, sendo apreendida com ele uma pistola semiautomática calibre 762 e duas porções de entorpecentes.

Veículos recuperados

Policiais militares recuperaram cinco veículos com restrição de roubo ou furto, sendo quatro motocicletas e um carro. As ocorrências foram registradas nos bairros Tancredo Neves, Nova Cidade, Flores e Educandos.

Em um dos casos, um homem, 26 anos, e uma mulher, 21 anos, foram presos, em flagrante, por receptação após uma abordagem na avenida Batrum, conjunto São Lucas, Tancredo Neves. Eles estavam com uma motocicleta Honda CG 160 Titan azul, de placa QZD-9G98, um simulacro de pistola calibre 40 e quatro pedras grandes de entorpecentes.

Lista de veículos recuperados:

Carro Toyota Etios SD XLS cinza, placa OXM-7555

Motocicleta Yamaha YS 150 verde, placa OAH-8042

Motocicleta Honda CG 160 Start vermelha, placa PHT-7839

Motocicleta Honda CG 160 Titan azul, placa QZD-9G98

Motocicleta Honda CB 300r preta, placa PHC-2348

