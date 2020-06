Clientes pagavam R$100 por sexo com adolescentes em casa de massagem

Manaus - Uma casa de massagem onde adolescentes estavam sendo exploradas sexualmente , situada na rua Senador Cunha Melo, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, foi alvo de operação policial deflagrada no final da tarde desta sexta-feira (19). Pelo menos três adolescentes estavam no local e, conforme um caderno de anotações apreendido no lugar, meia hora de sexo com as garotas custava R$ 100.

Durante os trabalhos da equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), foram apreendidos vários aparelhos celulares, dinheiro, máquina de cartão de crédito e débito e um caderninho com anotações dos ganhos das adolescentes. No local também haviam garotas maiores de idade que prestavam serviços sexuais.

Os suspeitos foram presos dentro da casa de prostituição | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo





Conforme as anotações, os clientes pagavam preços variados pelos programas - que custavam a partir de R$ 80 e chegavam até R$150 por duas garotas. Era uma espécie de promoção para quem optava pelo ménage (relação sexual com mais de duas pessoas).

Na ação policiais, pelo menos, duas pessoas foram presas. Eder Barbosa Brasil, 28 anos, e Sayane Teixeira Araújo, 23, são apontados como líderes do esquema criminoso. Duas adolescentes estavam no lugar no momento em que os policiais civis iniciaram a operação. Um cliente que passava nas proximidades do lugar contou ao Em Tempo que o estabelecimento comercial, intitulado como “Mansão Plano B”, funcionava há duas semanas.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, a operação teve o objetivo de combater a exploração sexual e comercial de adolescentes.

"As nossas equipes tiveram duas semanas de investigação, a partir de denúncias anônimas feitas pelo disk 100".

