Suspeito morre ao trocar tiros com a polícia na BR-174

Arma que estava com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem morreu ao trocar tiros com a polícia, na madrugada deste sábado (20), no km 15 da BR-174. O fato aconteceu por volta das 2h30.

Conforme informações de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe realizada patrulhamento na área quando foram surpreendidos com tiros de espingarda.

Segundo relatos dos policiais, eles entraram no ramal do Milton, onde um homem escondido na mata e foram surpreendidos com mais tiros. Os PMs revidaram e o suspeito foi atingido.

O homem foi levado pelos próprios policiais até uma unidade hospitalar, por conta da ausência de sinal não foi possível acionar o Serviço de Atendimento Móvel (Samu). Nenhum policial ficou ferido.

O homem foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O corpo dele foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

A espingarda calibre 20, cinco munições, sendo três intactas e duas deflagradas, foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para seguir com as investigações.

Leia mais:

Polícia fecha casa de prostituição de menores em Manaus

Vídeo: Homens armados assaltam clientes em sorveteria no Alvorada