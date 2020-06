PM apreende 7kg de skank em embarcação e prende comprador em Manaus

O material apreendido foi levado para o 1ºDIP | Foto: Divulgação

Manaus – Três homens foram presos com sete quilos de drogas, em uma embarcação nas proximidades de Manaus, na noite de sexta-feira (19), por volta das 22h.

A prisão foi feita pelos policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), após denúncias anônimas informando que uma embarcação, que estava a caminho de Manaus, continha uma grande quantidade de drogas.

Os policiais iniciaram as buscas pela embarcação e, segundo o capitão Thiago Dantas, as drogas estavam dentro de malas e mochilas.

"A operação feita por meio do programa VIGIA desencadeou uma fiscalização ambiental. Abordamos a embarcação depois de denúncias informando que tinha drogas no local. Durante a revista encontramos a droga, supostamente skank", disse Dantas.

Segundo o capitão, abordagem foi feita no meio do rio, antes que a droga chegasse no porto de Manaus.

"Nós fizemos a abordagem no meio do rio e conseguimos também prender, em terra firme, quem iria receber as drogas", disse o capitão.

A embarcação com a droga vinha do município de Coari. O veículo do receptor das drogas também foi apreendido na ação da polícia.

Os três suspeitos e as drogas foram encaminhados para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os mesmos passaram por procedimentos cabíveis e seguem à disposição da justiça.

