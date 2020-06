Recém-nascida é encontrada ainda com placenta em mato na AM-070

Manaus - Um bebê recém-nascido, do sexo feminino, foi encontrado, na manhã deste sábado (20), em uma área de mata no km 2 da rodovia AM-070, nas proximidades do Distrito de Cacau Pirêra, no munício de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Conforme a polícia, a recém nascida foi encontrada por uma moradora de rua, que acionou policias militares do Batalhão de Trânsito (BPTRAN).

A criança ainda estava com a placenta, suja e com picadas de inseto por todo o corpo, apresentando quadro de hipotermia - queda significativa e potencialmente perigosa na temperatura do corpo, cuja causa mais comum é a exposição prolongada ao frio.



Ela foi levada pelos PMs para a Maternidade Moura Tapajós, na Zona Centro Oeste de Manaus, onde foi submetida a avaliações médicas. Inicialmente, não há gravidade no quadro geral de saúde.

O policial militar segurando a recém-nascida | Foto: Divulgação

No registro de entrada consta como RN abandonado, mas os policiais militares deram o nome de Ana Vitória à menina.

O serviço social da unidade de saúde entrou em contato com o Conselho Tutelar da área, que posteriormente deve encaminhar o caso para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

O Juizado da Infância e Juventude também foi acionado para apurar o caso.



