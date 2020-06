Homem mata primo a facadas durante consumo de drogas em Manaus

O autor das facadas foi levado para o 1ºDIP | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Uma briga entre primos terminou com um morto, neste sábado (20), em uma residência na avenida Constantino Nery, no Centro de Manaus.



A vítima, identificada como Ney Max Pereira de Souza, de 33 anos, foi morto a facadas. O suspeito do crime, que é primo de Ney, foi preso.

Segundo um familiar da vítima, Ney e o primo teriam passado a noite consumindo drogas na residência.

"Eles estavam drogados, passaram a noite usando drogas. Eles viviam discutindo, mas nunca tinha chegado a esse ponto”, disse o parente, que não teve o nome divulgado.

O crime aconteceu durante o consumo de drogas | Foto: Yasmin Feitosa

“Não me bate que eu vou te dar uma facada", disse o suspeito antes de esfaquear Ney no peito, segundo o relato do parente dos dois homens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Já o primo da vítima e apontado como o autor das facadas foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi indiciado pelo crime de homicídio.

