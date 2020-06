Corpo de homem desaparecido é achado dentro de bueiro em Petrópolis

O homem estava desaparecido há quase uma semana | Foto: reprodução

Manaus - O corpo do sapateiro Almir dos Santos Andrade, de 46 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (20) dentro de um bueiro, localizado no Beco Maranata, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações de populares, o homem estava desaparecido desde o último domingo (14), quando caiu em um bueiro na Rua Aristóteles de Bonfim, próximo ao local onde foi encontrado o corpo, que já estava em avançado estado de decomposição.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e o Comandante de Socorro e Guarnição do Posto Central estiveram no local em apoio à Polícia Militar (PM-AM) para a retirada do cadáver.

