Briga entre irmãos quase vira tragédia em Maués

Ele ainda estava com a faca que usou contra a irmã no momento da prisão | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem foi preso neste sábado (20), no bairro Mario Fonseca, no município de Maués, distante 258 quilômetros de Manaus, por violência doméstica após ferir a irmã com uma faca.

A Polícia Militar de Maués (10ª CIPM) informou que o homem estava alterado após uma discussão e havia ferido a irmã. Após ser detido, foi encaminhado para o 48° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para serem realizados todos os procedimentos cabíveis. O homem ficará preso e permanecerá à disposição da Justiça.

Briga entre irmãos

Em março deste ano, outro caso de brigas entre irmãos terminou em tragédia. O vendedor Rafael Coelho, de 26 anos, foi morto com duas facadas pelo irmão Richardson Rocha Coelho, de 28 anos, que já havia sido preso pela polícia. O fato aconteceu após uma discussão durante o consumo de drogas no local. O caso aconteceu no bairro Flores, Zona Centro-Sul.

Em Dezembro de 2019, Ademilton Ribeiro matou o irmão , Domingos Almeida com cinco facadas, na Zona Leste de Manaus. Testemunhas relataram que os irmãos eram acostumados a discutir, mas que nunca haviam chegado ao extremo de agressão e morte.

