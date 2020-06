Comemorando, foragido é preso com carro cheio de cerveja na BR-174

O homem estava no carro com outras quatro pessoas no momento da prisão | Foto: Divulgação PRF

Manaus - Um foragido da justiça, de 29 anos, com mandado de prisão em aberto por receptação, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas foi preso na BR 174. Ele estava no veículo com som alto, bebidas alcoólicas e na companhia de quatro amigos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava patrulhamento quando percebeu um veículo com transitando na rodovia com som alto na BR-174. Os policiais decidiram realizar a abordagem e encontraram diversas latas de bebidas alcoólicas.

Os policiais perceberam que um dos homens ficou muito nervoso e impaciente com a equipe policial. No momento em que se realizou uma busca mais detalhada de informações, foi constatado o mandado de prisão em aberto por diversos crimes cometidos no estado de Rondônia.

A equipe procedeu ao cumprimento do mandado de prisão, e em seguida encaminhou o homem a Delegacia de Polícia Civil, para que fossem tomados os procedimentos e o homem ficará à disposição da justiça.

Leia mais:

Pai que filmou agressões contra o filho está foragido