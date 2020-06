Ex-sargento da PM é morto a facadas no Viver Melhor 2

| Foto: Divulgação

Manaus – O sargento reformado da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Álvaro Brasil Santiago, de 42 anos, foi encontrado morto com marcas de facadas, na rua Jamandi, no Conjunto Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus.

O assassinato aconteceu por volta de 1h da madrugada deste domingo (21). Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência e, quando chegaram ao local, constaram que se tratava do sargento reformado.

Segundo registros do Instituto Médico Legal (IML), o corpo da vítima foi removido por volta das 2h05. No registro, a morte foi registrada como "lesão por faca".

Suspeito do crime

Conforme informações, o suspeito do crime seria um vizinho de Álvaro Brasil, com quem o ex-policial teria tido uma briga durante o consumo de bebidas alcoólicas em um bar do conjunto, mas ninguém foi preso até o momento.

O ex-policial estaria no local com a mulher e após a confusão com o suspeito teria ido embora, mas depois retornou à procura do assassino, porém ele não estava mais.

Logo depois, o suspeito teria encontrado com a vítima e a esfaqueado até a morte.

As investigações serão realizadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Dono de residência é esfaqueado durante festa clandestina em Manaus

Comemorando, foragido é preso com carro cheio de cerveja na BR-174