Garoto de 12 anos é apreendido junto com grupo de traficantes no AM

Iranduba (AM) – Um grupo de oito pessoas, incluindo um garoto de 12 anos, foi detida, na tarde de sábado (20), por volta das 16h, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na rua Sabiá, no bairro Novo Amanhecer, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Os envolvidos foram presos em flagrante portando duas armas de fabricação caseira com duas munições intactas, uma balança de precisão, 78 trouxinhas de maconha, 79 trouxinhas de oxi, e duas pedras de oxi.

Segundo a polícia, os suspeitos tentaram fugir, mas oito acabaram detidos. Kaio Willys Pereira, de 20 anos, foi preso com pacotes de drogas, enquanto Weslein Luíz Nascimento, de 24 anos, tentou fugir e se desfazer do restante do material.

Weslein Luíz foi preso na própria casa, tentando esconder as drogas dentro do vaso sanitário. No local, foram encontradas também armas de fogo e munições enterradas no quintal.

Junto com a dupla, a polícia apreendeu um garoto de 12 anos, além e Delcilene Araújo de Oliveira, 24 anos, Antônio Sérgio Marinho de Lima, 18 anos, Viviane Lima Cardoso, 31 anos, Ivonildo Gonçalves Seixas, 25 anos e Jocirene Ribeiro de Souza, 26 anos, que foi levada como testemunha.

Todos foram encaminhados ao 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba, onde passaram por procedimentos cabíveis e seguem à disposição da justiça.

