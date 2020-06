Em Manaus, homem bate em três mulheres e nada acontece com ele

Manaus - As câmeras de um estabelecimento comercial flagraram agressões contra três mulheres em Manaus na noite do último domingo (21). O crime, conforme apurou a reportagem, ocorreu em uma fila na Avenida Curação, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte da Capital.

Nas imagens é possível ver duas mulheres aguardando em uma fila, quando um carro preto, modelo gol e placas não identificadas até o momento, para atrás delas. Na ocasião, é possível identificar pelo menos quatro pessoas no interior do veículo, possivelmente todos homens.

De repente, o homem começa a puxar conversa com as mulheres, mas parece ser ignorado. Ele parece não gostar, e decide sair do veículo e começa a agredir uma das mulheres.

Assista ao vídeo 1:



| Autor: Reprodução

Nas imagens é possível ver agressão a três mulheres, porém uma delas leva empurrões, socos e quase perde o equilíbrio. Algumas pessoas, a maioria homens, assistem a confusão sem esboçar absolutamente qualquer tipo de reação para reprimir ou conter o agressor.

Assista ao vídeo 2:

| Autor: Reprodução

A polícia está divulgando as imagens para tentar localizar o agressor. Uma das mulheres sofreu ferimentos na face, por conta dos socos, e levou pontos no rosto. Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram à reportagem que até a manhã desta segunda-feira (22) não havia informações sobre o registro da ocorrência em uma unidade policial.

Leia mais:

Cresce o número de violência contra a mulher durante a quarentena